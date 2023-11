Organizadora de evento mundial reconoce transformación de El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó el discurso que dio Paula Shugart, titular de Miss Universo, quien resaltó los cambios que ha tenido el país en temas relacionados con la seguridad e infraestructura.

“Palabras de la presidenta de Miss Universo por más de 20 años, Paula Shugart, hablando sobre nuestro país”, escribió el mandatario.

Shugart dijo que se mostró al inicio escéptica de que este evento se desarrollará en El Salvador por las noticias que escuchaba en los Estados Unidos. Pero cambio de opinión al ver que el gobierno del presidente Bukele cumplió más allá de las expectativas. “Este es un nuevo El Salvador”, puntualizó. Además, resaltó el liderazgo que ha tenido el mandatario para esta transformación, que está siendo reconocida a nivel mundial.

Hasta dijo sentirse salvadoreña. “¡Ahora todos somos salvadoreños!, expreso en el remodelado Gimnasio Nacional, en donde se lleva a cabo este evento internacional.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2023