Piloto salvadoreño logra el primer lugar en el circuito 24H Series Michelin

El salvadoreño Rolando Saca ganó el máximo trofeo en el circuito 24H Series Michelin que se desarrolla en Barcelona.

El piloto participó con el equipo MRT Performance en la cateogría 992 AM, logrando subirse al punto más alto del podio y alzar el premio. Esta es la primera vez que la bandera de El Salvador destaca entre los mejores de esta competición de resistencia automovilística.

Saca intentó una primera vez y llegó hasta el segundo lugar. Siguió compitiendo, pero se quedó fuera de los tres ganadores. La perseverancia lo motivó a cambiar de equipo, lo cual marcó una importante diferencia, y así es como pudo hacer historia con el país.