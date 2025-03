Presidente Bukele asegura que Chivo Pets seguirá siendo el mejor hospital veterinario del mundo

El Presidente de la República, Nayib Bukele, reafirmó su compromiso de reabrir el hospital Chivo Pets y expresó su deseo de consolidarlo en el mejor establecimiento médico para mascotas a nivel mundial.

«Mientras tanto, uno de los proyectos más lindos de este Gobierno seguirá. Ahora con más presupuesto, para seguir siendo el mejor hospital veterinario del mundo. Aquí mismo, en El Salvador», puntualizó el mandatario.

En un mensaje en su cuenta de Facebook, se pronunció nuevamente sobre lo ocurrido alrededor del maltrato de animales, por lo fueron cerrados el Instituto de Bienestar Animal y Polipet, y sostuvo que aprendió varias lecciones como los mensajes de redes que no son termómetro de la realidad, luchar por lo bueno y el papel lamentable que ejerce la oposición.

«Ya estaban diciendo que el cierre de Chivo Pets se debía a un acuerdo con el FMI, que era porque Chivo Wallet estaba quebrada, que tenía que ver con el Bitcoin o que el Gobierno no tenía dinero, etc, etc. Ni modo, esa es la oposición que tenemos», añadió.