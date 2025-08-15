Presidente juramentó a la nueva ministra de Educación: capitán y doctora Karla Trigueros

El presidente Nayib Bukele anunció que la capitán y doctora Karla Trigueros ejercerá como la nueva ministra de la cartera de Educación, Ciencia y Tecnología.

En ocasión de la juramentación, el presidente Bukele resaltó: «la nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo». En tanto, la ministra Trigueros expresó: «asumo este cargo con el firme compromiso de trabajar incansablemente para transformar nuestro sistema educativo».

Este ramo es una de las prioridades de inversión en el gobierno del presidente Bukele, manteniendo en marcha importantes proyectos como «Dos Escuelas X Día». Frente al nombramiento de Trigueros, el presidente Bukele indicó: «si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas».