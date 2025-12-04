Puertos de El Salvador dinamizan actividad marítima

El gerente general de Unión Portuaria del Pacífico, Luis Cantó, y funcionarios del Gobierno presentaron este jueves los logros del primer año de trabajo en la administración de los puertos de Acajutla y de La Unión, en un trabajo conjuntó entre CEPA y la empresa Yilport Holding Inc. , de origen turco, que maneja más de 25 puertos en todo el mundo.

Luis Cantó, recordó que la iniciativa de modernizar los puertos del país inició con la visión del presidente Bukele y así se eligió a la empresa de Yilport,

“Recibimos un puerto hace un año, pero había un desafío grande, empezamos hacemos cambios en cuatro pilares fundamentales”, como el conocimiento del puerto que conllevó a nuevos procesos, la gente, a quienes se les ha capacitado, la inversión y el software», subrayó.

Asimismo explicó que en la fase cero se creó más espacio para los contenedores y para la carrera general.

Puso de relieve el crecimiento de El Salvador y señaló que debido a la agilidad que ahora muestran los puertos en todos los procesos, se han ahorrado más de $200 millones solo este año.

Explicó que la fase 1 comprende la construcción de un nuevo muelle de 500 metros de largo en el puerto de Acajutla, que tendrá una inversión de más de $500 millones. y agregó que con ello se triplicará la capacidad del puerto en cuanto contenedores.

Por su parte, el El presidente de CEPA, Federico Ánliker, afirmó que con esta transformación El Salvador tiene los mejores puertos marítimos y aeropuertos de la región.

“Quiero felicitar a la Unión Portuaria del Pacífico (…), después de ver colas, filas de más de 25 buques, ahora se ha traducido en ejemplos tangibles de que cuando hay voluntad, un buen gobierno, buenos empresarios, buena legislación, buenos funcionarios, buenos profesionales, y cuando hay voluntad y acción las cosas sí se pueden hacer”, remarcó.

En su primer año, la Unión Portuaria del Pacífico ha invertido $52 millones, que ha sido destinada a modernizar Acajutla y reactivar el puerto de La Unión.

“Con un plan de inversión de más de $1,600 millones, que es la más inversión más grande en nuestra historia, estamos proyectando convertirnos en referente a nivel mundial de una optima gestión de puertos marítimos. A la fecha son $52 millones los que han sido invertidos en el Puerto de Acajutla en el último año”, expresó la ministra de Economía, María Luisa Hayem,